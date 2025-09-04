Senador Irajá comenta decisão do STJ de afastar governador do Tocantins Em pronunciamento nesta quarta-feira (3), o senador Irajá (PSD-TO) afirmou que o estado do Tocantins, mais uma vez, vive “um momento...

Em pronunciamento nesta quarta-feira (3), o senador Irajá (PSD-TO) afirmou que o estado do Tocantins, mais uma vez, vive “um momento triste de sua história” com o afastamento de um governador: Wanderlei Barbosa (Republicanos) foi afastado do cargo nesta quarta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por suposta participação em esquema de desvio de dinheiro público.

