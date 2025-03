Senador Irajá denuncia crise fiscal e censura à imprensa no Tocantins Em discurso no Plenário na terça-feira (11), o senador Irajá (PSD-TO) criticou a gestão do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa...

Em discurso no Plenário na terça-feira (11), o senador Irajá (PSD-TO) criticou a gestão do governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. Ele afirmou que o estado enfrenta uma grave crise fiscal, com despesas públicas crescendo de forma descontrolada. Segundo o senador, os gastos com pessoal subiram de 40% para 46,32% das receitas correntes líquidas em três anos, passando de R$ 5,3 bilhões para R$ 6,6 bilhões anuais.

Para saber mais sobre as denúncias do senador e a situação no Tocantins, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: