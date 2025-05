Senadores vão a Belém acompanhar preparativos da COP 30 Senadores da Subcomissão Temporária para Acompanhamento dos Preparativos da COP 30 viajarão a Belém na próxima semana para fiscalizar... Momento MT|Do R7 27/05/2025 - 13h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h36 ) twitter

Senadores da Subcomissão Temporária para Acompanhamento dos Preparativos da COP 30 viajarão a Belém na próxima semana para fiscalizar os preparativos do evento, marcado para novembro. A diligência externa será nos dias 5 e 6 de junho. Aprovado nesta terça-feira (27), o Requerimento 1/2025 foi apresentado pela presidente da subcomissão, senadora Leila Barros (PDT-DF). Ela argumenta que o colegiado foi instituído justamente para acompanhar os preparativos e as ações relacionadas à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (a COP 30), que vai acontecer no Brasil entre os dias 10 e 21 de novembro na capital do Pará. Para mais detalhes sobre essa importante visita e os preparativos da COP 30, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Parque da Família receberá ipês em memória das vítimas de feminicídio

