Senadores visitarão Belém para acompanhar preparativos da COP 30

Durante a reunião desta terça-feira (29), a Comissão de Meio Ambiente (CMA) aprovou requerimento (REQ 5/2025 – CMA) do seu presidente, senador Fabiano Contarato (PT-ES), para a realização de diligência externa em Belém, com o objetivo de acompanhar presencialmente os preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

