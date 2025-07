Seplag abre inscrições para 3° edição do programa Acelera Gov MT A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio do Sistema Central de Inovação em Práticas Públicas (Sinova), está...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio do Sistema Central de Inovação em Práticas Públicas (Sinova), está com as inscrições abertas para a 3ª edição do Acelera GovMT. A iniciativa é realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MT) para impulsionar iniciativas intraempreendedoras na administração pública estadual.

