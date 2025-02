Seplag amplia prazo de inscrição para a 2ª edição do prêmio Eficiência e Inovação de MT

Momento MT |Do R7

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) ampliou o prazo de inscrição para a 2ª edição do prêmio Eficiência e Inovação em Práticas Públicas. Os interessados têm até às 23h59m do dia 26 de fevereiro para se inscreverem. O novo cronograma foi publicado em edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira (17.2).

