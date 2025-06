Seplag divulga práticas públicas selecionadas para última etapa do prêmio Eficiência e Inovação A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) divulgou, nesta terça-feira (3.6), a lista com as 44 práticas públicas selecionadas...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) divulgou, nesta terça-feira (3.6), a lista com as 44 práticas públicas selecionadas para a fase final do Prêmio Eficiência e Inovação. As equipes classificadas farão uma apresentação oral objetiva e presencial (modalidade conhecida como pitch), nos dias 25 e 26 de junho, para a banca julgadora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o prêmio!

Leia Mais em Momento MT: