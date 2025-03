Seplag-MT divulga lista das práticas públicas deferidas do segundo prêmio Eficiência e Inovação de MT A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) divulgou, nesta terça-feira (10.3), o resultado preliminar das equipes... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 11h07 (Atualizado em 11/03/2025 - 11h07 ) twitter

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) divulgou, nesta terça-feira (10.3), o resultado preliminar das equipes que tiveram inscrições aprovadas e recusadas. A lista pode ser acessada ao clicar aqui e o prazo para interpor recursos acontece terça e quarta-feira (10 e 12.3). Nessa fase, os times podem fazer o pedido de inclusão ou exclusão de seus integrantes. De acordo com o edital, não será permitido a inclusão de documentos ou fazer complementação de informações no resumo da prática pública. O resultado definitivo das inscrições está previsto para o dia 20 deste mês e será divulgado também no site do Sistema Central de Inovação em Práticas Públicas (Sinova). As demais etapas devem ser acompanhadas conforme o cronograma do Prêmio. A iniciativa reconhece práticas públicas inovadoras e eficientes protagonizadas por servidores públicos estaduais. Após passar em quatro etapas, as três melhores equipes de cada categoria receberão premiação em dinheiro e passagens aéreas, além do selo de reconhecimento do Poder Executivo Estadual de MT. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as práticas públicas inovadoras e eficientes em MT! Leia Mais em Momento MT: Filas quilométricas de caminhões expõem colapso da safra que nem bem começou

