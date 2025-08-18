Seplag promove palestra sobre prevenção ao assédio e violências no serviço público A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, realizará, na próxima sexta-feira (22.8),...

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Escola de Governo, realizará, na próxima sexta-feira (22.8), a palestra “Prevenção ao assédio sexual, assédio moral e demais violências na Administração Pública”, a partir das 8h, no auditório da Associação Mato-Grossense dos Municípios (AMM), em Cuiabá.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre este importante evento!

Leia Mais em Momento MT: