Seplag prorroga prazo de inscrições para a participação no Acelera GovMT

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) estendeu o prazo para as inscrições no programa Acelera GovMT. Os interessados podem se inscrever até dia 21 de fevereiro, preenchendo o formulário disponível neste link. A iniciativa é pioneira no Brasil e na sua segunda edição vai acelerar até 30 projetos. Realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, esse programa de aceleração conta com a colaboração do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-MT).

