Seplag realiza palestra sobre futuro inovador no lançamento Acelera Gov.MT

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio do Sistema Central de Inovação em Práticas Públicas (Sinova), lançou, nesta terça-feira (5.8), a terceira edição do programa de aceleração de startups públicas do Poder Executivo Estadual de Mato Grosso. O evento, que contou com uma palestra sobre inovação e mudanças para o futuro, questionando como ser protagonista no amanhã, com Marcelo de Elias, foi realizado na Procuradoria Geral de Justiça (PGJ).

