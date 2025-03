Seplag realiza penúltima palestra sobre a presença feminina no Poder Executivo Estadual de MT A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) realiza, nesta sexta-feira (21.3), a terceira palestra do ciclo “Mulheres... Momento MT|Do R7 20/03/2025 - 18h12 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h12 ) twitter

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) realiza, nesta sexta-feira (21.3), a terceira palestra do ciclo “Mulheres que protagonizam no serviço público”. A temática desse episódio da série abordará “O protagonismo da mulher nos multisetores”. Os interessados podem acompanhar as discussões pelo canal da Seplag-MT, no YouTube. Para acessá-lo, clique aqui. Entre as convidadas estão as servidoras das secretarias de Saúde (SES), Daniely Ribeiro, de Fazenda (Sefaz), Graciely Correa, de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Jandira Andrade. Além delas, estarão também as servidoras da Seplag, Giselly Gomes e Tatiane Barbieri. Essa série de palestras tem se ancorado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), sobretudo, naqueles que promovem a saúde e o bem-estar (ODS 3), a educação de qualidade (ODS 4), a igualdade de gênero (ODS 5), o trabalho decente e o crescimento econômico (ODS 8), a redução das desigualdades (ODS 10) e cultura de paz, justiça e instituições eficazes (ODS 16). Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações! Leia Mais em Momento MT: Governo de MT e Nova Rota do Oeste dão ordem de serviço para duplicar BR-163 entre Lucas e Sorriso

