Seplag realiza última palestra sobre mulheres que protagonizam no Poder Executivo Estadual

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) finaliza, nesta sexta-feira (28.3), o ciclo de palestras em alusão ao Mês das Mulheres. A última live aborda o protagonismo feminino na Ciência e no Judiciário. O encontro acontecerá no canal da Seplag-MT, no YouTube, e os interessados já podem ativar o lembrete clicando neste link.

