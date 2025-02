Seplag viabiliza oficinas imersivas em realidade virtual e inteligência artificial para servidores A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), em diálogo com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), proporcionou... Momento MT|Do R7 18/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h07 ) twitter

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), em diálogo com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), proporcionou a 90 servidores públicos estaduais uma experiência imersiva com tecnologias de realidade virtual. Os participantes foram desafiados a pensar melhorias em práticas públicas a partir desse recurso tecnológico. A primeira etapa da iniciativa aconteceu entre os dias 3 a 14 deste mês, atendendo seis turmas no Laboratório do Senac. A segunda fase, focada no uso de inteligência artificial, está prevista para o início de março, após o Carnaval. Essas oportunidades permitem que os servidores saiam do ambiente convencional e práticas tradicionais de trabalho, sem perder de vista as necessidades do serviço público. Saiba mais sobre como a Seplag está inovando na administração pública e as experiências dos servidores em Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara de Cuiabá derruba vetos encaminhados pela Prefeitura

