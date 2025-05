Seplan do TCE-MT realiza reuniões para tratar do realinhamento do Plano de Curto Prazo Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Reunião realizada pela Seplan para realinhamento do Plano de Curto Prazo do TCE. A Secretaria de...

A Secretaria de Planejamento, Integração e Coordenação (Seplan) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) ralizou reuniões para tratar do realinhamento do Plano de Curto Prazo, que consiste em verificar se os objetivos estratégicos, programas, projetos e metas atuais atendem às necessidades do ógão. Nos encontros, também foram apresentados os conceitos do Planejamento de Longo e Curto Prazo, estabelecidos na Instrução Normativa SPO 01/2011- V03.

