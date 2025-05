Ser Família Capacita: Estão abertas as inscrições para os cursos de Gesseiro e Comprador A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde anuncia que estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h56 ) twitter

A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde anuncia que estão abertas as inscrições para as vagas remanescentes dos cursos de Gesseiro e Comprador. As capacitações são gratuitas e oferecidas pelo programa "Ser Família Capacita", do Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, em parceria com o Senai e Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como se inscrever e participar dessas oportunidades de capacitação!

