Ser Família Capacita oferece três cursos gratuitos para a população luverdense A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde informa que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos...

A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde informa que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Assistente Administrativo, Assistente Contábil Financeiro e Instalador e Reparador de Redes de Computadores, oferecidos pelo programa Ser Família Capacita.

Leia Mais em Momento MT: