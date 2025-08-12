Logo R7.com
Ser Família Capacita oferece três cursos gratuitos para a população luverdense

A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde informa que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos...

A Secretaria de Assistência Social e Habitação de Lucas do Rio Verde informa que estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Assistente Administrativo, Assistente Contábil Financeiro e Instalador e Reparador de Redes de Computadores, oferecidos pelo programa Ser Família Capacita.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como se inscrever e participar dessas oportunidades!

