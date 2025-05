SER Família Capacita oferta curso de Eletricista de Instalações Prediais para migrantes

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio do Programa SER Família Capacita, está ofertando o Curso de Eletricista de Instalações Prediais em Cuiabá. A abertura da formação, que tem o apoio do Núcleo Estadual de Políticas para População Migrante, foi realizada nesta segunda-feira (19.5), às 18h30min, no salão de formação do Centro de Pastoral para Migrantes, localizado no bairro Carumbé.

