Sergio Moro apresenta proposta que pune coação criminosa O senador Sérgio Moro (União-PR) usou a tribuna do Plenário nesta terça-feira (1º) para alertar sobre o avanço da criminalidade no... Momento MT|Do R7 01/04/2025 - 19h25 (Atualizado em 01/04/2025 - 19h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O senador Sérgio Moro (União-PR) usou a tribuna do Plenário nesta terça-feira (1º) para alertar sobre o avanço da criminalidade no país e criticar o governo federal pela ausência de uma política nacional de segurança pública. Citando casos recentes de violência no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná, o parlamentar defendeu a adoção de medidas mais rigorosas contra o crime organizado, além de reformas legislativas que assegurem punições mais eficazes. Para saber mais sobre a proposta de Moro e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende mais dois envolvidos em roubo e cárcere privado em fazenda em Tabaporã

Fundos constitucionais poderão financiar economia criativa

Aprovado projeto que assegura participação popular no Orçamento