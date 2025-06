Sérgio Ricardo anuncia auditoria para avaliar situação da Unemat e sugere revisão de repasses à educação

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, determinou a realização de uma auditoria para avaliar a situação da educação do Estado e o papel desempenhado pela Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). O anúncio foi feito durante a reunião de instalação da Frente Parlamentar em prol do Campus Definitivo da Unemat de Rondonópolis, nesta quarta-feira (18), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), quando também sugeriu a revisão do percentual repassado pelo Governo do Estado ao setor.

