Sérgio Ricardo anuncia auditoria sobre recursos destinados a pessoas com deficiência e defende criação de secretaria estadual Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, em reunião com representantes da Associação Várzea-grandense...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, anunciou a realização de uma auditoria especial sobre os recursos públicos destinados às pessoas com deficiência. Em reunião com representantes da Associação Várzea-grandense da Pessoa com Deficiência (AVDF) e do Conselho de Saúde do município, nesta segunda-feira (31), também foi proposta a criação de uma secretaria estadual específica para atender as demandas desta população.

Saiba mais sobre essa importante iniciativa e suas implicações no site do nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: