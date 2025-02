Sérgio Ricardo anuncia capacitação para fiscalização de contratos em reunião ampliada com prefeitos Crédito: Tony Ribeiro Durante a reunião, gestores destacaram impacto positivo do diálogo com o Tribunal. Clique aqui para ampliar O...

Durante a reunião, gestores destacaram impacto positivo do diálogo com o Tribunal. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, acolheu as demandas de prefeitos de diferentes regiões do estado em reunião nesta quinta-feira (20). Na ocasião, na qual também foi anunciada capacitação sobre gestão e fiscalização de contratos administrativos, os gestores destacaram a importância do diálogo constante que vem sendo mantido com a instituição.

Para mais detalhes sobre essa importante capacitação e o impacto na administração pública, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: