Sérgio Ricardo anuncia fiscalização diária do TCE-MT sobre obras do BRT Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT O presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, realizou visita técnica nas obras do modal de transporte...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), Sérgio Ricardo, anunciou a intensificação da fiscalização sobre as obras do BRT, durante visita técnica realizada nesta segunda-feira (28). O órgão enviará equipes de auditores diariamente aos canteiros, com produção de relatórios semanais que serão divulgados à imprensa, a fim de garantir o cumprimento do novo cronograma firmado com o consórcio responsável.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: