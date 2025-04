Sérgio Ricardo assume relatoria do BRT e quer conclusão das obras em janeiro de 2026 Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, em vistoria às obras do BRT em janeiro. Clique...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, assumiu a relatoria de oito processos referentes à implantação do Bus Rapid Transit (BRT) em Cuiabá e Várzea Grande. A avocação foi publicada no Diário Oficial de Contas (DOC) desta quinta-feira (10) e leva em conta a complexidade técnica e o impacto social e financeiro do projeto, que ultrapassa os R$ 468 milhões de reais.

Para mais detalhes sobre essa importante obra e as ações do TCE-MT, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: