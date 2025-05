Sérgio Ricardo cobra transparência em radares e acolhe demandas de vereadores em Cuiabá

Momento MT |Do R7

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, cobrou transparência na instalação e operação dos radares eletrônicos de Cuiabá, durante sessão ordinária da Câmara Municipal, nesta terça-feira (20). A convite do vereador Dilemário Alencar, o presidente explicou que o órgão instituiu auditoria para apurar eventuais irregularidades no atual sistema de fiscalização eletrônica.

