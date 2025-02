Sérgio Ricardo defende união institucional para avanço do estado na posse da nova Mesa da ALMT Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa – Biênio 2025/2027. Clique aqui para ampliar. O... Momento MT|Do R7 03/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 03/02/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, defendeu a união institucional como ferramenta para o desenvolvimento do estado, durante a posse da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), realizada nesta segunda-feira (3). No biênio 2025/2027, os trabalhos serão comandados pelo deputado Max Russi, que assumiu a Presidência do Legislativo. “Todas as instituições têm que discutir muito Mato Grosso esse ano. Eu estou aqui há décadas e nunca vi as instituições tão harmoniosamente trabalhando juntas. Quem ganha com isso é o estado, é a população e temos que trabalhar dessa forma. E eu tenho certeza de que essa mesa que assume hoje é uma mesa de ação, é uma mesa que vai tocar para frente todos os projetos que Mato Grosso tem”, afirmou o presidente do TCE. Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Secretaria de Defesa Social monitora locais que sofreram alagamentos na região do Alameda

Polícia Civil cumpre prisão de envolvido em assassinato na cidade de Sapezal

Polícia Civil cumpre prisão de envolvido em assassinato na cidade de Sapezal