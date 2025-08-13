Sérgio Ricardo garante apoio do TCE-MT à implantação de Boa Esperança do Norte Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT O presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, recebeu os prefeitos Calebe Francio, de Boa Esperança...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, garantiu apoio técnico para assegurar a continuidade dos serviços públicos e a gestão adequada dos recursos no processo de implantação de Boa Esperança do Norte, município criado a partir do desmembramento de áreas de Sorriso e Nova Ubiratã. Em reunião com os prefeitos Calebe Francio, de Boa Esperança do Norte, e Alei Fernandes, de Sorriso, realizada nesta quarta-feira (13), foram discutidas medidas para dar segurança jurídica à transição administrativa, incluindo repasses do Fundeb, regularização do quadro de servidores e integração de serviços essenciais.

