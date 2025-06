Sérgio Ricardo propõe corte em descontos abusivos e exclusão de operadoras irregulares

Nesta quinta-feira (5), foi realizada a 2ª reunião da mesa técnica dos empréstimos consignados do estado. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, propôs nesta quinta-feira (5) a suspensão, por 90 dias, de todos os descontos em folha que ultrapassem o limite legal de 35% da remuneração dos servidores públicos estaduais, com exceção de pensões alimentícias por decisão judicial. A medida visa estancar o avanço do superendividamento da categoria.

