Momento MT |Do R7

Sérgio Ricardo propõe que Estado compre Santa Casa Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente do TCE-MT, Sérgio Ricardo, conselheiro Guilherme Antonio Maluf e secretário Gilberto Figueiredo...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, propôs que o Governo do Estado compre a Santa Casa de Misericórdia para evitar o fechamento da unidade de saúde mais antiga de Mato Grosso. Em reunião com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, e o conselheiro Guilherme Antonio Maluf, nesta quarta-feira (11), o presidente também assinou ofício solicitando informações detalhadas acerca de todos os recursos financeiros utilizados pela unidade.

Para mais detalhes sobre essa proposta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: