Sérgio Ricardo reafirma compromisso com servidores na posse da nova diretoria do Sinttcontas Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Presidente do TCE-MT, conselheiro Sérgio Ricardo, reafirmou compromisso com servidores durante posse da...

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Sérgio Ricardo, reafirmou o compromisso com a valorização do quadro funcional da instituição durante a posse da nova diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado (Sinttcontas), nesta segunda-feira (24). A solenidade foi realizada no auditório da Escola Superior de Contas e contou com a presença de autoridades, conselheiros e servidores.

