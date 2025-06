Momento MT |Do R7

Serviço de defesa sanitária do Indea encerra foco de gripe aviária Passados oito dias da confirmação da presença do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em uma criação doméstica...

Passados oito dias da confirmação da presença do vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em uma criação doméstica de aves de subsistência, na cidade de Campinápolis, o Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) conseguiu conter a disseminação do vírus e encerrou as atividades de controle sanitário na área afetada.

