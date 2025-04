Serviços contínuos de limpeza bueiros e de canais garantiram redução de alagamentos Gestão da prefeita Flávia Moretti prioriza manutenção preventiva e ações ágeis para proteger a população durante o período chuvoso... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 21h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 21h06 ) twitter

Gestão da prefeita Flávia Moretti prioriza manutenção preventiva e ações ágeis para proteger a população durante o período chuvoso Em meio às fortes chuvas que castigam diversas regiões do Brasil, causando alagamentos e transtornos em grandes cidades como Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo, Várzea Grande tem se destacado pela eficiência no combate a esses problemas. A nova gestão da prefeita Flávia Moretti (PL), por meio da Secretaria Municipal de Viação, Obras e Urbanismo, tem investido em serviços contínuos de limpeza de bueiros e canais, garantindo que os pontos críticos da cidade não sofram mais com inundações como antes.

