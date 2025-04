Serviços de limpeza, manutenção e reparos na iluminação são reforçados em vários bairros As ações de zeladoria, como varrição e coleta de resíduos foram intensificadas, mantendo as ruas limpas e contribuindo para a preservação... Momento MT|Do R7 05/04/2025 - 03h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 03h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As ações de zeladoria, como varrição e coleta de resíduos foram intensificadas, mantendo as ruas limpas e contribuindo para a preservação dos espaços públicos. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande está trabalhando diariamente para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida da população. Com equipes dedicadas e serviços contínuos, a prefeitura tem realizado serviços completos de zeladoria, com ações de limpeza, manutenção de vias, pintura de meio-fio e iluminação pública em diversos pontos da cidade.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre as melhorias na sua cidade!

Leia Mais em Momento MT:

Prazo para adesão ao Refis 2025 termina no próximo dia 10 em Várzea Grande

Várzea Grande anuncia investimentos para impulsionar turismo e fortalecer setor de serviços

Prefeitura intensifica serviços para melhoria da infraestrutura da cidade