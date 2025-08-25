Serviços de zeladoria chegam a 27 locais nesta segunda-feira (25)
Ação intensifica mutirão de limpeza, manutenção e melhorias que incluem serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho, pintura...
Ação intensifica mutirão de limpeza, manutenção e melhorias que incluem serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta segunda-feira (25), as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do Município.
Ação intensifica mutirão de limpeza, manutenção e melhorias que incluem serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho, pintura de meio-fio, sinalização viária e iluminação pública. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta segunda-feira (25), as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do Município.
Para mais detalhes sobre as ações e locais atendidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Para mais detalhes sobre as ações e locais atendidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
Leia Mais em Momento MT:
Leia Mais em Momento MT: