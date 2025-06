Serviços de zeladoria chegam à Avenida Pantaneira Os trabalhos iniciados hoje abrangem toda extensão da via, com atenção especial à remoção de mato e resíduos acumulados nas margens... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 22h56 (Atualizado em 02/06/2025 - 22h56 ) twitter

Os trabalhos iniciados hoje abrangem toda extensão da via, com atenção especial à remoção de mato e resíduos acumulados nas margens. Equipes seguem cronograma. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana realizaram hoje, dia 2, os serviços de zeladoria, com roçagem e limpeza da Avenida Pantaneira, uma das principais vias de Várzea Grande. A ação faz parte do cronograma de manutenção das maiores avenidas do Município, que visa a melhoria das condições urbanas e da mobilidade em locais de grande fluxo.

Para mais detalhes sobre essa importante ação de zeladoria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

