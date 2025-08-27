Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Serviços de zeladoria seguem por bairros de várias regiões de Várzea Grande

As equipes executam serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Momento MT

As equipes executam serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas, substituição de lâmpadas e instalação de braços de luz. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta quarta-feira (27) as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do município.

Para mais detalhes sobre as ações de zeladoria, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.