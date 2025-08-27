Serviços de zeladoria seguem por bairros de várias regiões de Várzea Grande As equipes executam serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e... Momento MT|Do R7 27/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 12h38 ) twitter

As equipes executam serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas, substituição de lâmpadas e instalação de braços de luz. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana (SMSPMU), intensifica nesta quarta-feira (27) as ações do programa “VG em Ação”, levando uma série de intervenções de limpeza, manutenção e melhorias estruturais a diferentes regiões do município.

