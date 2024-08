Momento MT |Do R7

Serviços Gratuitos da PM Transformam a Comunidade em Cuiabá A Polícia Militar de Mato Grosso promoveu, na manhã deste sábado (10.08), o Décimo Social – Unidos pelo Bem, com diversos serviços...

A Polícia Militar de Mato Grosso promoveu, na manhã deste sábado (10.08), o Décimo Social – Unidos pelo Bem, com diversos serviços gratuitos à população. A ação, realizada por meio do 10º Batalhão, ocorreu na base policial do bairro Araés em Cuiabá.

