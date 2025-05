Serviços Públicos faz grande mutirão de limpeza na região do Zero KM As atividades foram realizadas em dois turnos: durante o dia, equipes realizaram a limpeza das áreas públicas e, à noite, a pintura... Momento MT|Do R7 11/05/2025 - 04h05 (Atualizado em 11/05/2025 - 04h05 ) twitter

As atividades foram realizadas em dois turnos: durante o dia, equipes realizaram a limpeza das áreas públicas e, à noite, a pintura dos meios-fios e demais estruturas urbanas. Trabalhos se estenderam até o sábado. A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea Grande intensificou durante toda a semana, inclusive ontem, sábado (9), os trabalhos de manutenção e limpeza na região conhecida como Zero Km. As ações envolvem equipes que atuam de forma coordenada na limpeza de vias, pintura de meios-fios e roçagem de áreas com mato alto, um trabalho completo de zeladoria.

