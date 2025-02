Serviços Públicos intensifica ações de manutenção em diversos pontos da cidade Locais considerados essenciais à população, como áreas verdes, praças, canteiros e cemitérios estão sendo priorizados A prefeitura... Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 18h08 (Atualizado em 19/02/2025 - 18h08 ) twitter

Locais considerados essenciais à população, como áreas verdes, praças, canteiros e cemitérios estão sendo priorizados. A prefeitura de Várzea Grande, por meio da secretaria municipal de Serviço Público e Mobilidade Urbana, deve concluir nas próximas semanas o mutirão de limpeza no Cemitério Souza Lima, no distrito de Bom Sucesso. A prefeita Flávia Moretti (PL) acompanhou de perto os trabalhos, que incluíram roçagem, capinação, poda de árvores e a remoção de entulhos.

Para mais detalhes sobre as ações de manutenção e o compromisso da prefeitura com a qualidade dos serviços, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

