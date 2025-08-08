Servidor da Câmara de Cuiabá celebra o Dia dos Pais com história de dedicação e superação Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá No mês em que é comemorado o Dia dos Pais e também os 20 anos da ocupação do prédio...

Momento MT|Do R7 08/08/2025 - 19h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 19h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share