Servidor da Câmara de Cuiabá celebra o Dia dos Pais com história de dedicação e superação

Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá No mês em que é comemorado o Dia dos Pais e também os 20 anos da ocupação do prédio...

Momento MT|Do R7

Vinicius Ferreira/SECOM – Câmara Municipal de Cuiabá

No mês em que é comemorado o Dia dos Pais e também os 20 anos da ocupação do prédio atual da Câmara Municipal de Cuiabá, a história do servidor Josué ganha destaque como exemplo de dedicação, amor à família e compromisso com o serviço público.

