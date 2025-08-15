Logo R7.com
Servidor da Prefeitura de Cuiabá ganha bolsa integral em universidade

Momento MT

Momento MT|Do R7

O servidor efetivo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), Gilson Prado Silva, 42 anos, vai cursar a Faculdade de Ciências Contábeis, pelos próximos quatro anos, sem nenhum custo financeiro. A bolsa integral de estudos foi obtida graças a uma parceria da Prefeitura de Cuiabá com a Universidade de Cuiabá (Unic).

