Servidor da Prefeitura de Cuiabá ganha bolsa integral em universidade

O servidor efetivo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp), Gilson Prado Silva, 42 anos, vai cursar a Faculdade de Ciências Contábeis, pelos próximos quatro anos, sem nenhum custo financeiro. A bolsa integral de estudos foi obtida graças a uma parceria da Prefeitura de Cuiabá com a Universidade de Cuiabá (Unic).

