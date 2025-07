Servidora da Saúde ministra webpalestra sobre hepatites virais Mestra em Enfermagem e com ampla experiência na área, Alessandra Carreira abordará aspectos técnicos e estratégicos de enfrentamento... Momento MT|Do R7 27/07/2025 - 13h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 13h57 ) twitter

Mestra em Enfermagem e com ampla experiência na área, Alessandra Carreira abordará aspectos técnicos e estratégicos de enfrentamento como parte da programação do ‘Julho Amarelo’. A gerente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, Alessandra Carreira, foi convidada para ministrar a webpalestra “Entendendo as Hepatites Virais: Saúde Pública, Prevenção e Direitos do Cidadão”, em um evento virtual promovido pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, em parceria com o Núcleo Psicossocial Forense (NUPS).

