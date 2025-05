Servidores da Memória: a Taquigrafia na Câmara Municipal de Cuiabá A coluna Memórias do Legislativo Cuiabano foi criada em 2018 com o propósito de divulgar a história da Câmara Municipal de Cuiabá.... Momento MT|Do R7 19/05/2025 - 14h25 (Atualizado em 19/05/2025 - 14h25 ) twitter

A coluna Memórias do Legislativo Cuiabano foi criada em 2018 com o propósito de divulgar a história da Câmara Municipal de Cuiabá. A coluna ficou suspensa por algum tempo e foi retomada efetivamente em novembro de 2023, com a publicação mensal de artigos, totalizando quarenta e oito. Esses artigos abordam temas nos quais o parlamento cuiabano e seus vereadores surgem como protagonistas ou, ao menos, coadjuvantes. A principal fonte de pesquisa para os artigos são os livros atas, cadernos preenchidos contínua e cronologicamente com o registro de tudo o que acontece nas reuniões da Câmara (sessões, CPIs e audiências públicas). Após o registro, a ata é submetida à aprovação dos vereadores e rubricada pelo Presidente e pelo 1º Secretário, dando fé de que tudo o que ali se registrou constitui-se como verdadeiro. Mas a quem cabe a tarefa de acompanhar e transcrever tudo o que ocorre nas reuniões para esses livros? A resposta é: o taquígrafo.

