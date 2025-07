Servidores da Prefeitura de Cuiabá recebem vacina contra gripe

Momento MT |Do R7

Servidores da Prefeitura de Cuiabá, lotados no Palácio Alencastro, tiveram a oportunidade de receber, na quarta-feira (9), doses da vacina contra a gripe. O imunizante protege contra três vírus: H1N1, H3N2 e influenza B+ Foram disponibilizadas 400 doses, aplicadas por enfermeiros que atuam na saúde pública. As doses foram aplicadas numa sala reservada localizada no 2º andar, espaço da Secretaria Municipal de Economia. A vacinação é recomendada anualmente, especialmente porque o vírus influenza sofre mutações frequentes. A vacina contra a gripe está disponibilizada a qualquer cidadão nos postos de saúde dos bairros de Cuiabá.

