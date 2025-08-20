Servidores da Prefeitura de Cuiabá terão 50% de desconto em pós-graduação
Servidores efetivos, comissionados e contratados da Prefeitura de Cuiabá poderão cursar pós-graduação com até 50% de desconto, graças a uma parceria da Secretaria de Formação do Servidor com a Universidade de Cuiabá (Unic). O benefício também é válido aos dependentes dos servidores (filhos e cônjuges).
