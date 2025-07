Servidores da Prefeitura de Cuiabá terão até 60% de desconto em universidade

Servidores públicos efetivos, comissionados e contratados da Prefeitura de Cuiabá poderão cursar graduação em nível superior com até 60% de desconto, graças a uma parceria da Secretaria de Formação do Servidor com a Universidade de Cuiabá (Unic). As inscrições já estão abertas e poderão ser feitas acessando o link eventos.cuiaba.mt.gov.br. O telefone disponível para informações é o (65) 9 9289-2423.

