Servidores da Prefeitura estão imunizados contra influenza

Os servidores públicos municipais que atuam na sede da Prefeitura de Rondonópolis, o Palácio da Cidadania, recebem uma visita diferente nesta quinta-feira, 3 de junho, a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Cohab. A equipe de imunização esteve aplicando as doses da vacina contra o vírus Influenza. Com cerca de 500 servidores trabalhando diariamente no Paço Municipal, o local foi um dos pontos escolhidos para que a equipe fosse fazer a imunização inloco para tornar o acesso mais facilitado ao serviço de saúde. As aplicações foram feitas nos dois turno do expediente da Prefeitura, matutino e vespertino dando oportunidade para que todos os servidores recebessem a vacina.

