Servidores da Saúde participam de Círculo da Paz As rodas de conversa do Círculo da Paz contam com mais um endereço a partir desta terça-feira, 11 de março: a Sala de Formação da Secretaria...

Momento MT|Do R7 12/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share