Servidores da saúde passam por treinamento sobre sinais e sintomas do câncer
Momento MT|Do R7
01/04/2025 - 17h08 (Atualizado em 01/04/2025 - 17h08 )

Nas Unidades Básicas de Saúde do Nova Aliança e Mario Raiter

Na próxima quarta-feira, 02 de abril, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento (Semsas), promove uma capacitação voltada para os colaboradores da saúde com o tema "Sinais e sintomas dos cânceres mais prevalentes". A ação acontecerá de forma simultânea, das 15h às 17h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Nova Aliança e Mario Raiter. Direcionado à rede primária de saúde, o treinamento visa aprimorar a capacidade dos profissionais de saúde em reconhecer sintomas dos tipos de câncer que mais afeta a população, buscando transformá-los em agentes fundamentais no diagnóstico tempestivo, reduzindo as complicações e aumentando as chances de tratamento eficaz.

