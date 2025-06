Servidores da Seduc participam do Encontro Mato-Grossense do PNAE e destacam avanços na alimentação escolar Com o compromisso de fortalecer políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional nas escolas, servidores da Secretaria...

Com o compromisso de fortalecer políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional nas escolas, servidores da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc) participam, nesta quarta e quinta-feira (25 e 26.6), do Encontro Mato-Grossense do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O evento acontece no Hotel Hits Pantanal, em Várzea Grande, reunindo cerca de 600 participantes, entre gestores escolares, nutricionistas, representantes de conselhos, agricultores familiares e mais de 350 profissionais do Apoio Administrativo Educacional (merendeiras) da rede estadual e municipal.

